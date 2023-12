Riunione del CIPESS del 21/12/2023

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze e vicepresidente del CIPESS, Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario Alessandro MORELLI, ha approvato la proposta di riprogrammazione del POC (Programma Operativo Complementare) al PON (Programma Operativo Nazionale) “Cultura e Sviluppo” nell’ambito della parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di competenza del Ministero della cultura, approvato con delibera del CIPE n. 45 del 2016, trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR. La richiesta di riprogrammazione consiste nell’incremento della dotazione di oltre 32 milioni di euro, derivante dal rimborso delle quote di finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento del PON “Cultura e Sviluppo” fino al marzo 2023. La maggiore dotazione finanziaria porta la dotazione complessiva del POC a oltre 195 milioni di euro.



Il Comitato, inoltre, ha udito le seguenti informative:

Informativa concernente il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito. La legge n. 289 del 2002 prevede che il CIPESS sia informato, tramite relazioni semestrali, sull’avanzamento del Piano. L’ultima relazione indica che il totale dei finanziamenti aggiornato è di circa 442,6 milioni di euro e che risultano ultimati lavori per circa 317,9 milioni di euro (pari al 71,8%), e interventi attivati per circa 429,7 milioni di euro (per il 97,1% del totale).

Informativa del Segretario del CIPESS sulla Relazione annuale del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) nel 2022. Il Nucleo è coordinato dal Capo dipartimento del DIPE ed è composto dai rappresentanti dei competenti Ministeri pro-tempore e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Opera a supporto del CIPESS e delle amministrazioni pubbliche.