PNRR, concluse le due sessioni della Cabina di regia previste per oggi. Fitto: in atto un monitoraggio rafforzato per verificare lo stato di attuazione delle misure

Concluse le due sessioni della Cabina di regia sul PNRR convocate per oggi presso la Sala Verde di Palazzo Chigi dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, utili per la verifica della proposta di rimodulazione del Piano e per il monitoraggio degli obiettivi della quinta rata e degli obiettivi della quarta, pari a 16,5 miliardi di euro, rispetto alla quale è stata avviata dal Governo la procedura di pagamento.

All’ordine del giorno del primo incontro l’esame sullo stato di attuazione della misura per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico (M2C4-Investimento 2.1b). Presenti il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e rappresentanti dell’ANCI.

Gli interventi finanziati e ripartiti su base regionale, con un finanziamento complessivo della misura pari 1,2 miliardi, si distinguono in tipo E (interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate) e tipo D (interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali). L’investimento per i progetti in essere ammonta a 400 milioni di euro; mentre per i nuovi progetti sono stati destinati 800 milioni di euro. La misura prevede la pubblicazione di tutti i bandi di gara entro il 30 novembre 2023.

La Cabina di regia, dopo un esame dello stato di attuazione della misura, ha condiviso la necessità, come già accaduto nei giorni precedenti, di avviare un “monitoraggio rafforzato”, con tutte le Regioni, per verificare il rigoroso rispetto del termine previsto.

“Per questo - ha spiegato il Ministro Fitto - a valle della seduta odierna della Cabina di regia, sarà avviata una comunicazione alle Regioni dove si richiederà di fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione della misura, sia in termini di caricamento su REGIS, sia in termini procedurali per verificare la coerenza tra i cronoprogrammi e il target della misura”.

Costruttivo il confronto, proseguito anche nella la seconda sessione del pomeriggio, dedicato alle misure della trasformazione digitale. Presente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti. Hanno partecipato ai lavori in collegamento da remoto, l’assessore della Regione Umbria Michele Fioroni, coordinatore della Commissione Innovazione Tecnologica e digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e il Presidente dell’UPI Emilia-Romagna Andrea Massari,

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sugli obiettivi raggiunti della quarta rata, su quelli previsti per la quinta e sulla proposta di rimodulazione del Piano, con particolare riguardo al proficuo confronto in corso, con i servizi della Commissione europea, sulle proposte di modifica delle misure che il Governo intende promuovere per implementare l’obiettivo della transizione digitale.

“La partecipazione attiva e responsabile dei comuni e delle regioni al Tavolo istituzionale della Cabina di regia è quanto mai necessaria e strategica, tenuto conto che numerose misure richiedono pareri, permessi e nulla osta da parte degli enti locali”, ha dichiarato il Ministro Fitto. “Da ciò la necessità di un’analisi dettagliata da parte di tutti gli enti coinvolti sui risultati raggiunti e sulle eventuali criticità, che ci consenta di confrontarci proficuamente con la Commissione europea per non incorrere nel mancato raggiungimento degli obiettivi ed essere all’altezza della sfida che come sistema Paese abbiamo di fronte”, ha concluso il Ministro.