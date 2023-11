Comunicato stampa della riunione CIPESS del 30 novembre 2023

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze e vicepresidente del CIPESS, Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario Alessandro MORELLI, ha approvato i seguenti provvedimenti:

Salute

Il CIPESS ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’anno 2023, ammontanti a complessivi 128.005,20 milioni di euro (al netto della somma pari a 864 milioni di euro da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci innovativi (art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n.232).

Si tratta del primo riparto effettuato in applicazione dei nuovi criteri definiti con il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, in attuazione dei contenuti dell’articolo 27, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n.68 del 2011. In particolare, secondo i nuovi criteri il 98,5 per cento delle risorse disponibili vengono ripartite sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età; lo 0,75 per cento in base al tasso di mortalità della popolazione con età inferiore a 75 anni; lo 0,75 per cento in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari. (es. incidenza della povertà relativa individuale, livello di bassa scolarizzazione, tasso di disoccupazione della popolazione).

Il Comitato, ha altresì approvato a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di Piano sanitario nazionale per il 2023, individuate nella stessa seduta e pari a 1.500 milioni di euro. Il riparto alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana una quota di tale importo per l'ammontare complessivo di 794,18 milioni di euro sono da destinare al finanziamento di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi all’anno 2023 ed indicati nel vigente Piano sanitario nazionale.

Inoltre, il CIPESS ha ripartito e assegnato, limitatamente all’annualità 2023, come da proposta del Ministro della salute, alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana l’importo pari a 25 milioni di euro, destinato al finanziamento degli interventi previsti dal “Piano nazionale malattie rare 2023-2026” e dal documento per il “Riordino della rete nazionale delle malattie rare”.

Infrastrutture

Il CIPESS ha preso atto che il nuovo limite di spesa per il Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona - Galleria di base del Brennero è pari a 10.535,68 milioni di euro, di cui 5.267,84 milioni di euro di competenza italiana per i quali è già disponibile una copertura finanziaria complessiva di 3.905,687 milioni di euro, di cui 1.152,936 milioni di euro di fonte UE e previsione di entrata in servizio ad ottobre 2032. Il Comitato ha altresì autorizzato, tra l’altro, ad integrazione delle somme già autorizzate con delibera n. 17 del 2016, ulteriori risorse nazionali (statali e di Enti locali) per 561,719 milioni di euro. Una volta

completata la galleria ferroviaria, di 64 km di lunghezza complessiva, sarà la più lunga del mondo.

Il CIPESS ha approvato il progetto definitivo di ricollocazione del Centro Guida Sicura nel comune di Buttigliera Alta nell’ambito del 4° lotto della “Nuova linea ferroviaria Torino - Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano”, per un costo di circa 20 milioni di euro.

Il Comitato ha approvato il ripristino dell’originario limite di spesa per lo Schema idrico molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise, pari a 88.984.161,24 euro e ha modificato la modalità di erogazione del contributo finanziario statale. L’opera, il cui avanzamento economico dei lavori è pari al 96,5%, complessivamente comporta 84 km di adduttrice principale e 32 km di adduttrice litoranea.

Internazionalizzazione delle imprese

Il Comitato ha approvato la modifica del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2023 – per variazioni della domanda di copertura assicurativa intervenite in corso d’anno - e il piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2024 relativamente alle attività di SACE S.p.A. Il piano annuale di attività per il 2024 prevede una domanda massima di copertura assicurativa pari a 60 miliardi di euro di plafond, di cui 53 miliardi di euro con scadenza oltre i 24 mesi e 7 miliardi di euro fino a 24 mesi. Gli effetti sull’economia nazionale derivanti da tale domanda assicurativa massima

sono stimati in un impatto sul PIL di circa 66 miliardi di euro, un impatto sul valore della produzione di circa 190 miliardi di euro ed un totale di addetti preservati di circa 940.000.

Il CIPESS inoltre ha approvato il Piano strategico annuale e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito da Simest S.p.A.. Sulla base delle potenziali operazioni attese per l’anno 2024, il piano strategico indica nuova operatività per un volume pari a circa 11,1 miliardi di euro, articolata nei seguenti macrosettori: i) crocieristico (66%); ii)difesa (20%); iii) altre industrie (10%); iv)industria metallurgica (3%); v) acqua, ambiente, servizi urbani (1%). Tale operatività è articolata nelle seguenti aree geografiche: America Latina e Caraibi (60%),

Unione Europea (27%); altra Europa e CSI (10%), Medio Oriente e Nord Africa (3%).

Inoltre, viene confermato, il livello massimo dei contributi a fondo perduto agli interessi per l’anno 2024 (operatività credito acquirente), pari a 150 bps ed eventuale incremento di tale limite massimo fino a 200bps per tali operazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del Decreto 21 aprile 2000, n. 199.

Altre decisioni

Il Comitato ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2022, per un importo complessivo di circa 14,5 milioni di euro a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni limitrofi.

Il CIPESS, in materia di ricostruzione post-sisma 2009 nella Regione Abruzzo, ha approvato una rimodulazione del piano finanziario del Programma di sviluppo Restart, di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49, orientato ad assicurare nel lungo periodo la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene. La rimodulazione approvata prevede - ai fini del finanziamento di tre nuovi interventi per la promozione culturale e turistica del territorio - l’incremento dello stanziamento per la Priorità “Cultura”, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, con contestuale riduzione, per

il medesimo importo complessivo, degli stanziamenti relativi alle Priorità “Sistema imprenditoriale e produttivo”, “Alta formazione”, “Ricerca e innovazione tecnologica”.