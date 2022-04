Trieste ospita i Dialoghi di 'Italia Domani' con i ministri Patuanelli e Gelmini

Venerdì 22 aprile si svolgerà a Trieste la nuova tappa di “Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento avrà luogo alle ore 12.00 al Trieste Convention Center del Porto Vecchio.

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse.

Interverranno il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Gli organi di stampa devono accreditarsi inviando una mail all’indirizzo ufficio.stampa@comune.trieste.it.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sull’homepage del portale Italiadomani o sul canale Youtube della Comune di Trieste.

L’ingresso in sala sarà consentito a partire dalle ore 10.15.