Riunione del CIPESS del 7 novembre 2024

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Vicepresidente del Comitato e Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha adottato alcuni importanti provvedimenti riguardanti le infrastrutture, le politiche di coesione e altre rilevanti tematiche.

Di seguito i provvedimenti approvati dal Comitato:

Infrastrutture

Il Comitato:

ha formulato parere, sentito il NARS, in ordine alla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e allo schema di IV Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 1° agosto 2007, tra CAL S.p.A. (concedente) e Società di Progetto Bre.Be.Mi. S.p.A. (concessionario), per il periodo regolatorio 2021-2025. Gli investimenti, pari a circa 1,759 miliardi di euro, sono quasi interamente realizzati. È prevista una proroga di circa 7 anni della data di scadenza della concessione, fissata al 31 dicembre 2046, rispetto alla scadenza ad oggi in vigore del 22 gennaio 2040.

ha formulato parere, sentito il NARS, in ordine alla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e allo schema di IV Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 29 luglio 2010, tra CAL S.p.A. (concedente) e Tangenziale Esterna S.p.A. (concessionario), per il periodo regolatorio 2024-2028. Sono stati già realizzati investimenti di circa 1,659 miliardi di euro e sono previsti ulteriori investimenti per circa 17 milioni di euro. La scadenza della concessione è fissata al 16 maggio 2065.

ha formulato parere, sentito il NARS, in merito all’operazione di Partenariato pubblico-privato (PPP) per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della Fase 1 del Molo VIII del porto di Trieste, nonché sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all’assegnazione di risorse del “Fondo per le infrastrutture portuali”. Lo schema di decreto prevede la destinazione di un importo di circa 206 milioni di euro quale contributo pubblico per la realizzazione di un molo per la movimentazione di container nel Porto di Trieste. Il costo totale dell’opera è di circa 315 milioni di euro. La somma di 109 milioni di euro sarà a carico del soggetto privato proponente. L’opera si inserisce nel contesto di un più ampio e complessivo intervento di sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste, denominato “Progetto Adriagateway”, finanziato anche nell’ambito del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC), che include miglioramenti del sistema trasportistico e risanamento ambientale.

Politiche di coesione

Il Comitato:

ha approvato la proposta di modifica del Programma di Azione e Coesione – PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 del MIT, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e dell’intesa da parte del MEF. La dotazione finanziaria sarà incrementata di circa 140 milioni di euro.

ha approvato il “Piano di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema per la governance 2021-2027” dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 (PATAS CTE 21-27). Il Piano, con una dotazione finanziaria complessivamente pari a 16 milioni di euro, assicurerà gli interventi di assistenza tecnica necessari per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance dei programmi dell’Obiettivo Cooperazione territoriale europea (CTE).

ha approvato il nuovo Piano di interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa, assegnando allo stesso 45 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nonché la rimodulazione del precedente Piano di interventi finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Il costo complessivo degli interventi ricompresi nel nuovo Piano è pari a circa 54,9 milioni di euro.

ha accertato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC della Regione Campania e della Città metropolitana di Napoli finanziate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

ha assegnato alla regione Campania circa 2,2 miliardi di euro di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per il finanziamento dell’Accordo di coesione sottoscritto con il Governo e circa 1,3 miliardi di euro del Fondo di rotazione (ex legge n. 183/1987) per investimenti complementari a quelli finanziati dai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027.

ha deliberato l’assegnazione di 80,51 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, per sostenere l’infrastrutturazione del territorio umbro e toscano in vista delle celebrazioni dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco di Assisi.

Sisma Abruzzo 2009

Il Comitato ha approvato la proposta di assegnazione di circa 6 milioni di euro per far fronte ai canoni di locazione che il Comune dell’Aquila deve corrispondere a terzi per l’utilizzo di locali adibiti a sedi istituzionali, in sostituzione degli edifici resi inagibili a seguito del sisma.

Ricerca

Il Comitato ha approvato la proposta di modifica della delibera CIPE n. 74 del 2020, recante “Approvazione del programma nazionale per la ricerca 2021 - 2027”, con emendamenti riguardanti l’introduzione di rappresentanti del Ministro per la protezione civile e delle politiche del mare nell’ambito della Commissione per la ricerca, la previsione di un membro supplente per ogni componente della Commissione e del Comitato di coordinamento e l’aggiornamento della denominazione di tutti i Ministeri.

Sostegno alle imprese

Il Comitato ha approvato la modifica del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l’anno 2024 relativamente alle attività di SACE S.p.A. La modifica interviene sulla composizione della domanda assicurativa inizialmente prevista e sui correlati limiti di rischio espressi dalle soglie di esposizione definite in seno al Risk Appetite Framework (RAF) 2024. Si stima che la domanda assicurativa così aggiornata possa avere impatti positivi sull’economia fino a +158 miliardi di euro sul valore della produzione, +57 miliardi di euro sul PIL e 876.000 addetti sull’occupazione mantenuta.

Sviluppo sostenibile

Il Comitato ha approvato il programma di utilizzazione del fondo istituito presso il MASE per gli interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile per le annualità 2024/2026. Il totale delle risorse programmate è pari a circa 10,5 milioni di euro.

Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia

Il Comitato ha esaminato la proposta concernente le Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nelle attività di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, approvate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP).

Lo schema di Linee guida si propone di ottimizzare l’efficacia degli approfondimenti informativi e snellire i relativi passaggi istruttori, le modalità di aggiornamento delle verifiche e le procedure per il rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe degli operatori economici interessati a partecipare agli affidamenti per le attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

