Riunione del CIPESS del 25 giugno 2025

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), alla presenza del Ministro dell’Economia e delle finanze e Vicepresidente del CIPESS Giancarlo GIORGETTI e del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha approvato alcuni importanti provvedimenti, fra l’altro, in materia di infrastrutture e di politiche di coesione.

Infrastrutture

Il Comitato:

ha approvato l’Aggiornamento 2025 del Contratto di programma (CdP) ANAS 2021-2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede la contrattualizzazione di 2.022 milioni di euro destinati per il 48% ad interventi di manutenzione, per il 30,9% per maggiori fabbisogni per interventi in fase di approvazione e per lavori in corso, per il 18,2% per nuove opere programmate nel CdP 2021-2025 e per il 2,9% per investimenti tecnologici e fondo progettazione;

ha approvato il progetto definitivo del “Nuovo Ponte sul fiume Adda”: S.P. ex S.S. n. 415 “Paullese” – Ammodernamento tratto “Crema – Spino d’Adda” – Lotto n. 3, lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in provincia di Cremona e di Lodi. Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). L’intervento, dal costo complessivo di 38.000.000 di euro a carico del MIT, della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona, consiste nell’ammodernamento della S.P. ex S.S. n. 415 “Paullese” e prevede il raddoppio della carreggiata dell’esistente infrastruttura per un tratto di circa 1,6 km, a cavallo dell’attraversamento del fiume Adda, al fine di garantire migliori condizioni di percorribilità e di sicurezza all’utenza.

Programma Statistico Nazionale

Il Comitato ha approvato l’Aggiornamento 2024-2025 del Programma statistico nazionale (PSN) 2023-2025, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il PSN 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025 prevede la realizzazione di 820 lavori, di cui 329 di titolarità dell’ISTAT e 491 di altri Enti SISTAN, mentre 27 sono i lavori di nuovo inserimento.

La spesa per l’attuazione del PSN 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025 è stata stimata in 290,47 milioni di euro, di cui 275,09 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell’ISTAT e circa 15,38 milioni di euro per i lavori degli altri soggetti del SISTAN.

Politiche di coesione

Il Comitato ha deliberato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, l’assegnazione alla regione Campania di 298.401.553,99 euro a valere sulle risorse rese disponibili sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale per i seguenti interventi:

Affidamento del Servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) mediante la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento localizzato presso l’area STIR di Caivano (NA);

Affidamento del Servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento localizzato nell’ex Area Turbogas Enel, Località Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA).

Rifunzionalizzazione del porto Masuccio Salernitano e di Piazza della Concordia.

Informative che non comportano adozione di delibera

Il Comitato ha udito le seguenti informative: