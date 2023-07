Riunione CIPESS del 20 luglio 2023

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario Alessandro MORELLI, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, politiche di coesione, salute, ricostruzione post sisma, ambiente.

Di seguito le deliberazioni adottate.

Infrastrutture:

Al fine di finanziare i maggiori costi del progetto esecutivo del Collegamento Lecco-Bergamo – S.P. ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate – variante di Cisano Bergamasco – 1° lotto funzionale, il Comitato ha autorizzato l’impiego di eccedenze per 9,99 milioni di euro, sviluppate dal contributo già assegnato all’intervento con delibera CIPE 106/2015, portando il costo complessivo dei circa 2 km di strada a 49,99 milioni di euro.

Il Comitato ha anche approvato il Progetto Definitivo della S.S. n. 685 “delle Tre Valli Umbre”. Tratto Spoleto – Acquasparta. 1° stralcio: Madonna di Baiano – Firenzuola, dal costo di 109,67 milioni di euro, per circa 4,37 km;

Nell’ambito dell’opera Metropolitana di Napoli, linea 1, il Comitato ha approvato la modifica delle fonti di finanziamento della tratta Centro Direzionale-Capodichino Aeroporto, con l’introduzione di un finanziamento statale FSC di 5.264.540 euro.

Politiche di coesione:

Il Comitato ha approvato la riprogrammazione del Programma operativo complementare POC 2014 2020 e del Piano sviluppo coesione PSC 2014-2020 della Regione Calabria e l’adozione del Programma operativo complementare POC 2014 2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo coesione PSC 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Inoltre il CIPESS ha approvato i criteri per la verifica dell’effettivo avanzamento procedurale degli interventi finanziati tramite anticipazioni di risorse FSC 2021-2027 ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPESS 79/2021; ha approvato l’assegnazione alla Regione Toscana, nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027, finalizzate ad assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47 del 2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino; ha altresì approvato l’assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell’intervento “Cofinanziamento degli Accordi di Innovazione del MISE 2022” e dell’intervento “Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”.

Salute

Il Comitato ha approvato, nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2022, il riparto tra le regioni di 25,3 milioni di euro, come risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del servizio sanitario nazionale articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (art.1, commi 406 bis e 406 ter della legge 27 dicembre 2017, n.205);

Ricostruzione post-sisma 2009 regione Abruzzo

Il Comitato ha approvato nell’ambito del programma di sviluppo RESTART l’assegnazione di risorse ai seguenti interventi: “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del quartiere” e “Osservatorio culturale urbano”.; ha inoltre approvato l’assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma 2009, per gli ambiti territoriali “Altri comuni del cratere” e “Comuni fuori cratere;

Altre decisioni

Il Comitato ha approvato il Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelle more della approvazione da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) dell’aggiornamento della SNSvS, ai sensi del citato articolo 34, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

il CIPESS ha inoltre approvato il Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché modifiche ed integrazioni all’atto di indirizzo per le garanzie green da parte di SACE S.p.A, prevedendo, inoltre, un coordinamento permanente da parte del DIPE di tutte le amministrazioni competenti per future modifiche degli indirizzi a SACE S.p.A.;

Il CIPESS ha, inoltre, approvato il riparto, relativo all’anno 2023, del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali

Il Comitato ha, inoltre, udito le seguenti informative:

Primo atto integrativo al Contratto di Programma RFI 2022-2026 – parte Investimenti e Primo atto integrativo al Contratto di Programma RFI 2022-2026 – parte Servizi. Informativa ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione internazionale. Parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Informativa annuale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2022 e al primo semestre 2023;

Informativa ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32: linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio di Roma Capitale - ordinanze n. 2 e n. 3 del commissario straordinario relative all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del quadro economico;

Informativa sull’utilizzo delle risorse concernenti investimenti in edilizia sanitaria di cui al punto 2, lett c), della delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51;

Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 (delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51 – punto 4);

Relazione annuale sullo stato di attuazione 2021 e 2022 della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;

Relazioni sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie per le annualità 2016-2019 ripartite ai siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto – legge 14 novembre 2003, n. 314;

Informativa del Segretario del CIPESS sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, legge 16 gennaio 2003, n 3;

Informativa sulla Relazione annuale per il 2022 sulle attività DIPE in materia di Partenariato pubblico-privato;

Ricostruzione sisma regione Abruzzo 2009: informativa concernente la Relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre 2022 delle risorse assegnate dal CIPESS per l’attuazione del Programma RESTART