Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza - anno 2024

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, interviene oggi, alle ore 11.00 a Palazzo Dante, alla presentazione della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” per l’anno 2024, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

All’evento prenderanno parte il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini, il Direttore Generale del DIS Vittorio Rizzi, il direttore di Aise Giovanni Caravelli e il direttore di Aisi Bruno Valensise.