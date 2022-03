PNRR, lunedì 14 marzo a Potenza i Dialoghi di ‘Italia Domani’ con Speranza, Carfagna e Moles

“Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, torna al Sud per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali della Basilicata i contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento si svolgerà a Potenza il giorno 14 marzo, alle ore 12.00 nell’Auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa.

Roberto Speranza, Ministro della Salute, Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria della Presidenza del Consiglio, illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse.

Interverrà il sindaco di Potenza, Mario Guarente. Saluti istituzionali di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

L'evento sarà moderato dal Capo dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, Paola Ansuini, e da Massimo Brancati, giornalista.

Per accreditarsi: marco.fasulo@comune.potenza.it

L’ingresso alla sala sarà consentito a partire dalle ore 11.15.