PNRR, il Ministro Fitto incontra il Commissario Ue all'Economia Gentiloni

Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni.

L'incontro si è incentrato sul tema del PNRR e in particolare dell'assessment in corso da parte della Commissione Ue in vista dell'esborso della terza rata destinata all'Italia.

A tal proposito Fitto e Gentiloni hanno effettuato una disamina degli obiettivi in merito ai quali è ancora in corso un'interlocuzione fra il Governo italiano ed i competenti servizi della Commissione.

Il colloquio si è poi incentrato sulle prospettive di integrazione al PNRR italiano alla luce delle possibilità offerte dal RePowerEU.