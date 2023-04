“Italia: Open to meraviglia”, presentata la campagna del Ministero del Turismo

Presentata la nuova campagna di promozione dell’Italia nel mondo “Italia: open to meraviglia”, realizzata da Ministero del Turismo ed Enit con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio. La campagna ha come testimonial la Venere di Sandro Botticelli: riconoscibile da tutti attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, questa “virtual influencer” viaggerà lungo lo Stivale raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica che rendono così unico il patrimonio dell’Italia.

Il boom del turismo pasquale, che ha visto l’Italia come seconda tra le mete europee maggiormente visitate e ha registrato il ritorno record dei turisti statunitensi, fa presagire che il 2023 sarà un anno di grande intensità. Un rinnovato momento del turismo italiano, contrassegnato anche dalle politiche del Governo a beneficio del settore.

Fonte: Ministero del Turismo