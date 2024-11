Incontro Meloni-Modi, il comunicato stampa congiunto

Comunicato stampa congiunto

Incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano Narendra Modi, a margine del Vertice del G20

(Rio de Janeiro, Brasile, 18 novembre 2024)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, hanno avuto un colloquio durante il Vertice G20 a Rio de Janeiro. Si tratta del quinto incontro tra i due Primi Ministri in due anni. L'ultimo è stato nel giugno 2024, in Puglia, in Italia, in occasione del Vertice G7 presieduto dal Presidente del Consiglio Meloni. Il Primo Ministro Modi si è congratulato con il Presidente del Consiglio Meloni per aver guidato il G7 in questi tempi difficili.

2. A seguito delle discussioni in Puglia, i due leader hanno ribadito il loro impegno per far avanzare il partenariato strategico India-Italia e hanno annunciato un piano d'azione strategico congiunto 2025-29 che delinea la loro visione per i prossimi cinque anni. Il piano d’azione favorirà collaborazioni, programmi e iniziative congiunte in settori chiave come: commercio e investimenti, scienza e tecnologia, tecnologie nuove ed emergenti, energia pulita, spazio, difesa, connettività e rapporti tra i due popoli.

3. Le due parti manterranno un dialogo regolare a livello ministeriale e alti funzionari in numerosi settori. La coproduzione, la collaborazione tra le rispettive industrie e istituzioni, l’innovazione e la mobilità daranno slancio e approfondiranno ulteriormente il partenariato bilaterale e andranno a vantaggio delle economie e dei cittadini di entrambe le Nazioni.

4. I due Capi di Governo auspicano di proseguire il dialogo e di lavorare insieme nel quadro delle istituzioni multilaterali e globali per sostenere i valori condivisi di democrazia, Stato di diritto e sviluppo sostenibile. Hanno concordato di continuare a collaborare anche per attuare iniziative strategiche plurilaterali tra cui l’Alleanza Globale per i Biocarburanti e il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa, di cui sono membri fondatori.