Il 21/3 tappa a Venezia di ‘Italiadomani - Dialoghi sul Pnrr’

Fa tappa a Venezia l’iniziativa ‘Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza’, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento avrà inizio lunedì 21 marzo alle ore 15.00 presso l’Auditorium The Human Safety Net in piazza San Marco.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.

Interverranno il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

Per accreditarsi: ufficio.stampa@comune.venezia.it. L’ingresso alla sala sarà consentito a partire dalle ore 14.00.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sull’homepage del portale Italiadomani o sul canale Youtube del Comune di Venezia.