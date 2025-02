Giubileo 2025, a Palazzo Chigi la riunione del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento

Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

In avvio di riunione, il pro-prefetto per l'Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella ha tracciato un bilancio del primo periodo dell’anno giubilare. Le persone che hanno attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro, a oggi, sono circa 1,5 milioni, mentre si attendono dati relativi alle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura, le cui presenze sono comunque significative. Nel caso del Giubileo dedicato alle Forze Armate, alla Polizia e alle Forze di Sicurezza, che ha avuto luogo l’8 e il 9 febbraio, si è registrata una partecipazione superiore alle iscrizioni ricevute, con circa 40 mila persone.

La non semplice gestione dei flussi di pellegrini è avvenuta ordinatamente, grazie anche alla collaborazione delle Forze dell’Ordine e di Polizia, presenti in modo massiccio ma discreto. Anche il traffico veicolare, potendo avvalersi del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia, scorre regolarmente. Si tratta, ha concluso Mons. Fisichella, di un test confortante in attesa dei prossimi grandi eventi dell'Anno Santo, tra i quali il Giubileo degli Adolescenti del 25 aprile, per il quale si prevedono oltre 100 mila presenze.

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha aggiornato in merito alla prosecuzione dei lavori. Di 323 interventi del Programma Giubileo, 234 sono conclusi e 47 di prossima conclusione. Tra questi, il Ponte dell’Industria e il Percorso ciclopedonale Monte Ciocci-San Pietro.

Il Responsabile coordinamento accoglienza Giubileo 2025, Agostino Miozzo, ha ricordato altri grandi eventi come i Giubilei dei Lavoratori, delle Confraternite – che, ha comunicato Mons. Fisichella, vedrà la partecipazione della Regina Letizia di Spagna - e soprattutto quello dei Giovani a Tor Vergata, dove le richieste di accoglienza riguardano circa 500 mila persone.

Sono inoltre intervenuti il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha evidenziato l’impegno per assicurare condizioni di massima sicurezza ai pellegrini, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, che ha dato conto dei fondi relativi alla misura “Caput Mundi”, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti ha riferito del coordinamento in relazione alla canonizzazione del prossimo 27 aprile di Carlo Acutis, le cui spoglie riposano ad Assisi, e all’ottocentenario del Cantico delle Creature. Durante la riunione è stata illustrata la campagna di comunicazione per il 2025, che si articola in uno spot “valoriale” e in una campagna di informazioni di servizio, anche mediante affissioni.

Presenti tra gli altri il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, rappresentanti dei Ministeri della Cultura, dell’Economia e delle finanze, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’Interno, di Società Giubileo e RAI.

Il Sottosegretario Mantovano, appresa la notizia del ricovero di Papa Francesco, ha rivolto i migliori auguri di tutti i partecipanti al Santo Padre, per un pronto recupero.