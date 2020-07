Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 56

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 14 luglio 2020, alle ore 22.54 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

INFORMATIVA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha svolto un’informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.a. (ASPI), nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda.

Durante la riunione, sono state trasmesse da parte di ASPI due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di ASPI e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia. Considerato il loro contenuto, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di avviare l’iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell’accordo transattivo.

La proposta prevede specifici punti qualificanti riguardo alla transazione e al futuro assetto societario del concessionario.

Punti relativi alla transazione

Misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro;

riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all’articolo 35 del decreto-legge “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario;

aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario;

rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e i ricorsi per contestare la legittimità dell’art. 35 del decreto-legge “Milleproroghe”;

accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall’ART con una significativa moderazione della dinamica tariffaria.

Punti relativi all’assetto societario del concessionario

In vista della realizzazione di un rilevantissimo piano di manutenzione e investimenti, contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia S.p.a. e ASPI si sono impegnate a garantire:

l’immediato passaggio del controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale (Cassa depositi e prestiti – CDP), attraverso:

la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di CDP;

l’acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali;

la cessione diretta di azioni ASPI a investitori istituzionali di gradimento di CDP, con l’impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi;

la scissione proporzionale di Atlantia, con l’uscita di ASPI dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di ASPI in Borsa. Gli azionisti di Atlantia valuteranno la smobilizzazione delle quote di ASPI, con conseguente aumento del flottante.

In alternativa, Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l’intera partecipazione in ASPI, pari all’88%, a CDP e a investitori istituzionali di suo gradimento.

*****

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato:

la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020;

la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di maggio 2019;

la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del comune di Grosio della provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019, il territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e di Casargo della provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 e l’ulteriore stanziamento di 38.750.000 euro per la realizzazione degli interventi necessari;

l’ulteriore stanziamento di 1.633.000 euro per il proseguimento degli interventi necessari in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

l’ulteriore stanziamento di 8.200.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso del 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico (MT).

*****

GOLDEN POWER

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, a norma dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all’operazione notificata dalla Ontario Teachers’ Pension Plan Board STG Partners LLC, ed altri, relativa all’acquisizione del 100% del capitale sociale di RSA Security LLC e delle sue controllate, con conseguente acquisto dell’intero capitale sociale di RSA Security Italy S.r.l.

*****

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Il Consiglio dei Ministri, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.

La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

*****

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in ragione della necessità di proseguire l’opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

*****

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, vista la designazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gaslini, su proposta del Ministro della salute Roberto Speranza, a norma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dott. Edoardo Garrone a Presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.

Sulla proposta dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

*****

Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 23.30, è ripreso alle 0.30 del 15 luglio. Sospeso nuovamente alle 1.05, è ripreso alle 3.39 ed è terminato alle 5.16.