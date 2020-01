Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 25

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 17.53 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

*****

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, a norma dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle entrate all’avv. Ernesto Maria RUFFINI, di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al dott. Marcello MINENNA e di direttore dell’Agenzia del demanio al cons. Antonio AGOSTINI. A seguito della deliberazione preliminare, le proposte di nomina saranno sottoposte alla Conferenza unificata per il prescritto parere.

*****

LOTTA CONTRO L’ANTISEMITISMO

Il Consiglio dei mMnistri, in occasione della Giornata della Memoria, ha ribadito l’impegno a promuovere e a rafforzare la memoria dell’Olocausto e a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme. A tale scopo il Governo fa riferimento al documento IHRA sull’antisemitismo, di cui si è già approvata la definizione, quale punto di partenza per un percorso di ricognizione delle espressioni e delle condotte di antisemitismo, che ha chiesto di avviare alla Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, professoressa Milena Santerini.

*****

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 18.18.