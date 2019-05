Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.57

da Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, assume le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l‘immigrazione

da Foggia, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia, assume le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando

da Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, assume le funzioni di Prefetto di Cagliari

da Direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione assume le funzioni di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie del medesimo Dipartimento

dott.ssa Michela LATTARULO