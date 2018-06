Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.4

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, giovedì 14 giugno 2018, alle ore 18.53, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

*****

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO

Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria, un decreto legislativo che dà attuazione all’articolo 1, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che consente al Governo di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

Le principali integrazioni e gli obiettivi dell'intervento correttivo consistono, tra l’altro:

nella facoltà concessa alle Amministrazioni di utilizzare le risorse assegnate in gestione unificata, immediatamente dopo l’approvazione della legge di bilancio e nelle more dell’assegnazione formale con apposito Decreto Ministeriale, sulla base di quello approvato nell’anno precedente per la medesima gestione unificata; in un affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio, con lo scopo di una maggiore semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento . Con lo stesso fine, vengono introdotte alcune disposizioni che permettono di gestire il periodo a ridosso della scadenza dell’esercizio finanziario a salvaguardia delle esigenze afferenti alla tempestività nell’assegnazione delle risorse e alla loro erogazione, nonché la conseguente possibilità di predisporre i pagamenti entro i tempi previsti dalle norme vigenti; nella modifica delle disposizioni inerenti al controllo sulle risorse delle amministrazioni statali gestite presso il sistema bancario e postale; nella disciplina uniforme dei c.d. “fondi scorta” ovvero quei fondi istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, sulla base dei rispettivi regolamenti di organizzazione e contabilità, ed attualmente gestiti, con limitate eccezioni, su contabilità speciali che saranno oggetto di chiusura ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 196/2009; nella riscrittura formale di alcuni principi contabili contenuti nell’allegato al decreto legislativo al fine di renderli coerenti con la nuova impostazione delineata con la riforma e, in particolare con la mutata imputazione in bilancio delle spese derivanti dai nuovi concetti di impegno e accertamento contabile.

*****

DELEGHE AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Il Consiglio è stato sentito ai fini dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le deleghe di funzione ai Ministri senza portafoglio: Riccardo Fraccaro (Rapporti con il Parlamento e Democrazia diretta); Giulia Bongiorno (Pubblica amministrazione); Erika Stefani (Affari regionali e autonomie); Barbara Lezzi (Sud); Lorenzo Fontana (Famiglia e disabilità); Paolo Savona (Affari europei).

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato tredici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato:

- di impugnare:

1) la legge della Regione Puglia n. 15 del 17/04/2018, recante “Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”, in quanto una norma, nel disciplinare i casi di vacanza dell’ufficio di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì i principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- di non impugnare:

1) la legge della Regione Puglia n. 14 del 17/04/2018, recante “Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”.

2) la legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20/04/2018, recante “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”.

3) la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 20/04/2018, recante “Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”.

4) la legge della Regione Sicilia n. 7 del 18/04/2018, recante “Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento”.

5) la legge della Regione Toscana n. 16 del 17/04/2018, recante “Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene”.

6) la legge della Regione Toscana n. 17 del 17/04/2018, recante “Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011”.

7) la legge della Regione Toscana n. 15 del 16/04/2018, recante “Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r. 32/2002”.

8) la legge della Regione Sardegna n. 11 del 20/04/2018, recante “Modifica alle leggi regionali 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019) e 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020)”.

9) la legge della Regione Sardegna n. 12 del 23/04/2018, recante “Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio”.

10) Legge Regione Sardegna n. 13 del 23/04/2018, recante “Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)”.

11) la legge della Regione Umbria n. 3 del 23/04/2018, recante “Riduzione temporanea dell’assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)”.

12) la legge della Regione Liguria n. 2 del 26/04/2018, recante “Proroga del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco).”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 20.17.