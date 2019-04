Capitanata di Foggia, seconda riunione per il Contratto Istituzionale di Sviluppo

Si è riunito oggi, per la seconda volta, il Tavolo istituzionale per il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Foggia, che tornerà a riunirsi il prossimo 8 maggio.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i rappresentanti delle istituzioni locali e delle Amministrazioni centrali coinvolte hanno cominciato ad avanzare proposte e valutazioni sui 138 progetti pervenuti per attuare il programma straordinario di valorizzazione e sviluppo della Capitanata.

La road map per lo sviluppo delle aree depresse del Sud d’Italia prosegue speditamente: il Ministero per il Sud e Invitalia stanno studiando priorità e strategie per far ripartire l’area del foggiano e non solo. Saranno presto definiti i dettagli degli altri Cis avviati, per il Molise, per la Basilicata e quello per l’area di Cagliari.